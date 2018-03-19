Çukurca'da PKK'nın uçaksavarı ele geçirildi

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 1 doçka uçaksavar ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Çeman mevkiinde yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.03.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.