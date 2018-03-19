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Çukurca'da PKK'nın uçaksavarı ele geçirildi

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 1 doçka uçaksavar ele geçirildi. Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Çeman mevkiinde...

Çukurca'da PKK'nın uçaksavarı ele geçirildi
HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 1 doçka uçaksavar ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Çeman mevkiinde yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.03.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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