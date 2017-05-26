Çukurca'da hain tuzak; 1 şehit, 2 yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirdilen el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Çukurca Avuş Tepe Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerde görevli bir uzman çavuş, PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkari'ye sevk edilirken, bölgeide geniş çaplı operasyon başlatıldı.