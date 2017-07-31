Çukurca'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi'nde İnsansız Hava Aracı ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Valilkten yapılan açıklamada, "31.07.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı güneyinde İHA ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.