Çukuca'da silahlarıyla birlikte teslim olan 2 PKK'lıdan çarpıcı ifadeler

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu 155 ve 156 ihbar hatlarını arayarak teslim oldu. Örgüt üyeleri 6 gün önce Oğul Köyü'ne yapılan hava harekatında 'Mordem' kod adlı Ş.A. ve sorumluluğundaki bölücü terör örgütü mensubu grubunun etkisiz hale getirildiğini, kendilerinin bu nedenle bölgede görevlendirildiklerini söyledi. Hava harekatında öldürülen 'Mordem' kod adlı Ş.A.'nın ise Hakkari'deki milisler aracılığıyla devlet yanlısı kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıların talimatını veren terörist olduğu ayrıca bir çok eyleme de katıldığı belirtildi.

Hakkari Valiliği, dün silahlarıyla birlikte teslim olan 2 PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, son dönemlerde etkili operasyonlar ve hava harekatları yapıldığı, bu operasyonlarda da terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurulduğu, bunun neticesinde de çözülmelerin başladığı kaydedildi. Dün 155 ve 156 ihbar hatlarını arayan 2 bölücü terör örgütü mensubunun Çukurca yolunda bulunan bir işyerine saklandıklarını, örgütten kaçtıklarını ve silahlarıyla birlikte teslim olmak istediklerini beyan ettikleri belirtildi. Yapılan açıklamada teslim olan PKK'lıların çarpıcı itiraflarda bulundukları da belirtilerek şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen unsurlar, zırhlı araçlarla derhal ihbarın yapıldığı bölgeye sevk edilerek, teslim olmak isteyen 2 bölücü terör örgütü mensubu 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve adli tahkikata başlanmıştır. Söz konusu örgüt mensupları ile yapılan ilk mülakatta, 16.05.2017 günü Oğul köyüne gerçekleştirilen hava harekatında Oğul kırsalında bulunan Mordem (K) Ş.A. ve sorumluluğundaki bölücü terör örgütü mensubu grubunun etkisiz hale getirildiği ve kendilerinin bu bölgeye 'Oğul kırsalındaki örgüt mensuplarının ölmesi sebebiyle görevlendirildikleri' yönünde beyanlarda bulunmuşlardır."

Düzenlenen hava harekatında bir grup PKK'lı ile birlikte öldürülen 'Mordem' kod adlı Ş.A. ile ilgili de şu ifadeler yer aldı:

"2011 yılında Mardin İlinden örgütün kırsal alan kadrolarına katıldığı, 2016-17 yılları arasında Hakkari’deki milisler aracılığıyla Devlet yanlısı şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıların talimatını veren örgüt mensubu olduğu, 2014-17 yılları arasında Hakkari Çukurca karayolunda gerçekleştirilen eylemlere bizzat katıldığı, 08.05.2017 günü ilimiz Çukurca İlçesi Üzümlü karayolu üzerinde yol kontrol faaliyeti amacıyla intikal eden askeri unsurlarımıza yönelik el yapımı patlayıcı saldırı olayını bizzat düzenlediği/ talimatını verdiği, 2017 Nisan ayı itibariyle Hakkari’de ikamet eden milis/işbirlikçi şahıslar vasıtasıyla sansasyonel eylem arayışı sürdürdüğü, söz konusu bölücü terör örgütü mensubunun Hakkari Belediye Kayyum Vekili ve Hakkari Belediye Meclis Üyelerine yönelik eylem/saldırı talimatı verdiği, 2016-17 yıllarında kış üslenmesi amacıyla Irak ülkesinin kuzeyindeki örgüt kamplarında bulunduğu sırada, İlimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik saldırı/eylem talimatı verdiği, 22.02.2017 günü yapılan operasyonla söz konusu eylemi gerçekleştirecek olan şahsın yakalanarak eylem/saldırının engellendiği, Yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle Irak ülkesinin kuzeyinde bulunan örgüt kamplarından; İlimiz Merkez Oğul kırsal alanına geldiği şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."