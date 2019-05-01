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Cudi Dağı'nda teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış havan mühimmatı bulunarak, imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı, 48'inci Hudut Tugay...

Cudi Dağı'nda teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu
ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış havan mühimmatı bulunarak, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri ile polis özel harekat timlerinin katılımıyla Cudi Dağı bölgesinde 28- 30 Nisan tarihlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan arazi- arama tarama faaliyetlerinde 3 el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış havan mühimmatı, 6 çadır, jeneratör, yazıcı, 250 çift ameliyat eldiveni, 100 ameliyat ipliği ve iğnesi, 135 enjektör, 500 neşter, yaranın pansumanında kullanılan 5 kilo ilaç, 40 paket kas gevşetici hap ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

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