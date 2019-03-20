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Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi. 2 adet ceset torbasının dahi bulunduğu mühimmata el konulurken, yaşam malzemeleri imha edildi.  MÜHİMMATIN...

Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi. 2 adet ceset torbasının dahi bulunduğu mühimmata el konulurken, yaşam malzemeleri imha edildi. 
MÜHİMMATIN YANISIRA CESET TORBASI DA BULUNDU
İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı bölgesinde, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu' düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği bölgede güvenlik güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında PP'lı teröristlerin gizlediği çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 155 mm top mühimmatı, 101 fişek, 4 dolu AK-47 şarjörü, 2 kilo amonyum nitrat, 458 çeşitli ebatlarda pil, 24 el yapımı patlayıcı düzenekleri için hazırlanmış pil bloğu, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği anteni, 8 elektrikli fünye, 15 kilo el yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılmak üzere çivi, 13 hücum yeleği, 5 uyku tulumu, 2 ceset torbası, tıbbi ilaç ve yaşam malzemesi bulundu. Mühimmata el konulurken, yaşam malzemeleri ise olay yerinde imha edildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi. 

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