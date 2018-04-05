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Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon: 4 terörist öldürüldü (2)

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Şırnak Valiliği, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. İki ayrı bölgede 4 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Şehit...

Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon: 4 terörist öldürüldü (2)

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şırnak Valiliği, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. İki ayrı bölgede 4 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir."

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