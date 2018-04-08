ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' adıyla başlatılan operasyonda, Cudi Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan günü operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' operasyonu kapsamında, 8 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' adıyla başlatılan operasyonda, Cudi Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.