Çubuk'ta zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı

ANKARA'nın Çubuk İlçesi'nde bir kamyanet ile 2 otomobiln karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cubuk-Şabanözü karayolu Aşağı Emirler Kavşağı Handeresi Köprüsü'nde meydana geldi. Çubuk yönüne giden Necmettin B. yönetimindeki 06 AE 9228 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Volkan Ambarcı yönetimindeki 06 YJM 28 plakalı otomobile, ardından Bayram Baş yönetimindeki 06 ADB 991 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Yağmur Çatar (14), Hüseyin Ambarcı (55) ile eşi Sıddık Ambarcı (51) öldü, sürücüler Bayram Baş ve Volkan Ambarcı ile Recep Aldemir yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölenlerin cesetleri ise otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kondu. Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Necmettin B. ise gözaltına alındı.

Ölen 3 kişinin cenazesinin yarın öğle namazından sonra Çankırı'nın Eldivan İlçesi'nde defnedileceği belirtildi.