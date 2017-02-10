Çorum’da FETÖ soruşturmasında 3 asker gözaltına alındı

ÇORUM,()-ÇORUM’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 3 er bu sabah gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığında görevli kısa dönem askerler D.Y. (24), K.A. (27) ve F.A. (26) İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü götürüldü.
ÇORUM,()-ÇORUM’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 3 er bu sabah gözaltına alındı.