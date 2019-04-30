Çorum merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Serkan BARIŞ/ÇORUM, ()- ÇORUM merkezli 3 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanmasında yer aldığı suçlamasıyla gözaltına alınarak adliye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün kent genelinde yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, Çorum, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik takip ve fiziki takipte bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; örgüt üyelerine dağıtılması yönünde notlar bulunan 25 bin 470 TL, 520 euro ve bin 730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince 4 ay süren çalışmalar sonucu yakalanan ve aralarında Türk kökenli 2 Alman vatandaşının da bulunduğu şüphelilerin, çarşaf giyerek polis takibinden kurtulmaya çalıştığı da öğrenildi. Sorgularının ardından adliye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



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