Çorum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 29 kadın gözaltında

ÇORUM, () - ÇORUM merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'örgüt ablası' olduğu iddiasıyla 29 kadın gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Ankara, Erzurum, Kırşehir, Kırıkkale ve Amasya'yı da kapsayan eş zamanlı operasyonda 'örgüt ablası' oldukları iddia edilen 29 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.