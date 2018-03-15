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Çorum'daki kazada ölen otobüs şoförü Civlez, Eskişehir'de toprağa verildi

ÇORUM'da, yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden otobüsün yedek şoförü Ahmet Civlez (44) Eskişehir'de toprağa verildi. Osmancık ilçesi Kumlubel köyü Ardıç...

Çorum'daki kazada ölen otobüs şoförü Civlez, Eskişehir'de toprağa verildi
ÇORUM'da, yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden otobüsün yedek şoförü Ahmet Civlez (44) Eskişehir'de toprağa verildi.
Osmancık ilçesi Kumlubel köyü Ardıç mevkisinde meydana gelen kazada İsmet Eslen yönetimindeki 60 FH 302 plakalı Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından yanan otobüste bulunanlardan 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Ölenlerden otobüsün yedek şoförü evli bir çocuk babası Ahmet Civlez'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Şarhöyük Mahallesi'ndeki Birlik Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Civlez'in cenazesi Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

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