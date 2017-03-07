Çorum'daki kazada 5 kadın öğretmen yaralandı

ÇORUM’da 5 kadın öğretmenin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan öğretmenler hastanede tedaviye alındı.Kaza, Çorum'un Ortaköy İlçe karayolu Şeyh Mustafa yol ayrımında meydana geldi. Seycan Karaman idaresindeki 19 TY 037 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan öğretmen arkadaşları Pembe Nur Turp, Nurdan Gediman, Öznur Durantaş ve Tuğba Cenbek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.