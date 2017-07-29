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Çorum'da yangı paniği

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da 3 katlı boş bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 3'üncü Sokak’ta, 3 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri fark...

Çorum'da yangı paniği

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da 3 katlı boş bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 3'üncü Sokak’ta, 3 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Bina sahibi Hayrettin Ateş, "Bina kullanılmıyor. Yabancıların binaya girmesini engellemek için zemin katın pencerelerini duvar örüp kapatmıştım. Yine de aldığımız tüm önlemlere karşın birileri binaya giriş çıkış yapmış” dedi.
Binanın çatısında hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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