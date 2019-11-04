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Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
TUTUKLANDI Çorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK 04.11.2019, 17:44
TUTUKLANDI
Çorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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