Çorum'da uçuruma yuvarlanan traktördeki anne-baba-oğul öldü, 1 yaralı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu Galip ile eşi Güllü ve oğulları Berkay Karadana hayatını kaybetti, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karadana yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip Karadana ile birlikte eşi Güllü Karadana ve oğulları Berkay Karadana olay yerinde hayatını kaybederken, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun cansız bedenlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yaralı Süleyman Karadana ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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