Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Çorum'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

ÇORUM’da devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde İkizli köyü Ekşielma mevkiisinde meydana geldi. Hüseyin Ahıska yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi...

Çorum'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
ÇORUM’da devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde İkizli köyü Ekşielma mevkiisinde meydana geldi. Hüseyin Ahıska yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörde bulunan Yasin Ahıska ve Filiz Ahıska'nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hüseyin Ahıska ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahıska'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yasin ve Filiz Ahıska'nın cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.kaldırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.