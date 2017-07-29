Çorum'da TIR ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

SUNGURLU(Çorum), ()- ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde saman yüklü traktör ile demir yüklü TIR'ın çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Muhammet Köse yönetimindeki 61 K 9169 plakalı demir yüklü TIR, Sungurlu-Ankara karayolunun 7'nci kilometresinde 43 yaşındaki Ali Ergül idaresindeki saman yüklü traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. Kazada araç sürücüleri ile traktörde bulunan Emrah Hotoğlu (14), Kemal Can Kurman (14) ve Yusuf Bilgin (15) yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Ergül, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası yola dökülen samanlar ekipler tarafından temizlendi. Araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.

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