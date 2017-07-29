Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

Çorum'da TIR ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

SUNGURLU(Çorum), ()-  ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde saman yüklü traktör ile demir yüklü TIR'ın çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Muhammet...

Çorum'da TIR ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

SUNGURLU(Çorum), ()-  ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde saman yüklü traktör ile demir yüklü TIR'ın çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Muhammet Köse yönetimindeki 61 K 9169 plakalı demir yüklü TIR, Sungurlu-Ankara karayolunun 7'nci kilometresinde 43 yaşındaki Ali Ergül idaresindeki saman yüklü traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. Kazada araç sürücüleri ile traktörde bulunan Emrah Hotoğlu (14), Kemal Can Kurman (14) ve Yusuf Bilgin (15) yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Ergül, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası yola dökülen samanlar ekipler tarafından temizlendi. Araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314