ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Çorum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ÇORUM'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. 2'si ağır, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Çorum-İskilip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halil Özcan (54) yönetimindeki 19 AD 484 plakalı TIR, Ali Ekber Ersöz (62)...

Çorum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
ÇORUM'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. 2'si ağır, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Çorum-İskilip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halil Özcan (54) yönetimindeki 19 AD 484 plakalı TIR, Ali Ekber Ersöz (62) yönetimindeki 19 AS 998 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Araçların tarlaya uçtuğu kazada, sürücüler ile kamyonetteki Murat Sarıca (24), Elif Aydın (62) ve eşi Hüseyin Aydın (79) yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralılardan üçü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 
Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Aydın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314