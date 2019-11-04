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Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı
ÇORUM'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada Kemal T. (26) tarafından tüfekle vurulan E.S., (14), E.B.Ç. (16) ve S. Ö. (14) yaralandı. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken, otomobille kaçan Kemal T., kısa sürede yanındakilerle...
GÜVENLİK 03.11.2019, 18:22
ÇORUM'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada Kemal T. (26) tarafından tüfekle vurulan E.S., (14), E.B.Ç. (16) ve S. Ö. (14) yaralandı. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken, otomobille kaçan Kemal T., kısa sürede yanındakilerle polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Kale Mahallesi, İbik 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Kemal T., tüfekle E.S., E. B.Ç., ve S. Ö.,'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 çocuk kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polis, otomobille kaçan Kemal T.'yi kısa sürede yanındaki U. D. (16) ve E S. (17) ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Kale Mahallesi, İbik 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Kemal T., tüfekle E.S., E. B.Ç., ve S. Ö.,'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 çocuk kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polis, otomobille kaçan Kemal T.'yi kısa sürede yanındaki U. D. (16) ve E S. (17) ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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