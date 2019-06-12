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Çorum'da şiddetli hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.  Laçin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla...

Çorum'da şiddetli hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü. 
Laçin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum, ilçeye bağlı Narlı köyünde ev ve ağırların çatılarını uçurdu. Şiddetli hortum, köyde çok sayıda ağacı da yerinden söktü. Bir traktörün kasasını ters çeviren hortum, köyde paniğe neden olurken, bazılı ekili tarım arazileri de zarar gördü.
'30'UN ÜZERİNDE EVDE HASAR OLUŞTU'
Köy muhtarı Birol Temel, 30'un üzerinde evde hasar oluştuğunu belirterek,  "Şiddetli rüzgar ve oluşan hortumda, 30’un üzerinde evlerde hasar mevcut. Bu sayıda artabilir de, çok şükür can kaybımız yok. Elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu" dedi.
'BİR FELAKET YAŞADIK'
Hortumda evi ve ahırı büyük zarar gören Kenan Türkmen, "Bir felaket yaşadık, evimiz ve ağırımız büyük hasar gördü.  Eşim de son anda  yıkılan ağırın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu" diye konuştu. 
'AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ'
Hortum nedeniyle ağaçların kökünden koptuğunu anlatan köy sakini Halil Yılmaz ise “Akşam saatlerinde hortum çıktı. Pek çok evin çatılarını uçurdu. O sırada ben arazideydim. Hortumu görüyordum. Ağaçları kökünden söktü" ifaddelerinde bulundu.

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