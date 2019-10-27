Çorum'da otomobiller çarpıştı: Karı- koca öldü

ÇORUM’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Sadık Karagöz (61) ile eşi Şerife Karagöz (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Mehmet Akif Ersoy 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi. Muharrem Okur (59) yönetimindeki 19 TV 977 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 BH 880 plakalı otomobil çarpıştı. Okur’un savrulan otomobili, yol kenarında, park halinde bulunan araca çarparak durabildi. Kazada, sürücü Okur ile yanındaki Sadık Karagöz ve eşi Şerife Karagöz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sadık- Şerife Karagöz çifti, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazanın ardından otomobiliyle kaçan diğer sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.



