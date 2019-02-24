Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.Kaza dün, ilçenin Yeşilçatma Mahallesi, Burhan Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Özkan (62) yönetimindeki 19 EL 908 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Duramayarak havalanan otomobil, 4 metrelik yükseklikten yol kenarındaki bir evin duvarına da çarpıp, bahçeye düştü. Eve çarptıktan sonra baş tarafı bahçedeki zemine çakılan otomobilde, sürücü Yaşar Özkan ile eşi Fatma Özkan (59) yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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