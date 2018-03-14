Çorum'da otobüs kazasında ölen 7 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde dün sabah park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün alev alması sonucu yaşamını yitiren 11 kişiden 7'sinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Otobüste 10 numara yağ kullanıldığı iddialarıyla ilgili de numuneler alındığı belirtildi.

Çorum'da dün saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü Ardıç mevkisinde meydana gelen kazada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden İsmet Eslen yönetimindeki 60 FH 302 plakalı Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR'a çarptı. Ardından otobüste çıkan yangında 2'si çocuk, 11 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri otobüsten çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurum Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Yapılan çalışma sonucunda, kimlikleri belirlenen Mehmet Cula, Mine Demir, Cihan Çakmak, Ayşe Delice, Murat Delice, İsmet Eslen ve Ahmet Civlez'in cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Esra Kel, Dürdane Kaplan, Betül Kaplan, Mervenur Özçiftçi'nin ise otopsi ve kimlik belirleme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

'KURAL İHLALİ' VE '10 NUMARA YAĞ' İDDİASI

Öte yandan, kaza sonrasında başlatılan soruşturma devam ederken, bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, otobüs sürücününün kural ihlali yaptığı ve kusurlu olduğunun belirtildi. Ayrıca, kaza sonrasında otobüsün arka kısmında bir patlamanın yaşandığı ve ardından yangın çıktığı iddiası, araçta 10 numara yağ kullanıldığı şüphesini gündeme getirdi. Bu iddia ile ilgili de bir çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 numara yağ iddiasıyla ilgili de otobüsten ve otobüsün güzergâhında yakıt aldığı akaryakıt istasyonlarından gerekli numuneler toplanarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi. Yanan yolcu otobüsünün kaza mahallinden kaldırılarak yediemine alındığı belirtildi.

Kaza sonrasında gözaltına alınan Gürcistan uyruklu TIR sürücüsünün ise arıza yapması üzerine aracı yolun sağına çekip, telefonla Trafik Şube Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdiği, yol kenarında park halinde duran TIR'ın bulunduğu bölgeye uyarı levhaları ve dubaları koyarak gerekli tedbirleri aldığı ileri sürüldü.



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