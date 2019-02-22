Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı

ÇORUM'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek,  öğrencilere saldırdı. Olayda, yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.  Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi...

Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı
ÇORUM'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek,  öğrencilere saldırdı. Olayda, yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı. 
Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Pitbull cinsi köpek, aniden okula girdi. Spor salonuna yönelen köpek, öğrencilere saldırdı. Korku ve panik yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı. Olayda, 2 öğrenci köpeğin ısırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürüldü.
Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. (11) ve Berak B. (12) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Polis, köpeğin sahibini arıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328