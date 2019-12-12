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Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (4)
8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin...
GÜVENLİK 12.12.2019, 16:19
8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ
Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "Şu an itibari ile zehirlenmeye maruz kalan 103 öğrencimizden 52 öğrencimiz Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum Merkez’e sevk edilmiş olup, bunlardan 8'i, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.
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