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Çorum'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana...

Çorum'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Kerep Ünsal yönetimindeki 19 UB 443 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta sıkışan Güler Ünsal ve Şükriye Ünsal, yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Şenel Burcu, Gazi, Metehan, Makbule ve Alperen Ünsal da ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Güler Ünsal ve Şükriye Ünsal'ın cenazeleri ise hastane morga kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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