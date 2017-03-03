Çorum'da kayıp genç kız cinayete kurban gitmiş

ÇORUM'un Osmancık ilçesi Deller Köyü'nde, geçen Pazartesi gününden bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Gülbahar Top, kırsal kesimde tabancayla karnından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Bugün Osmancık İlçesi Deller Köyü kırsal kesiminde ormanlık alanda genç kız cesedi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede, kanrından tabancayla vurularak öldürülmüş cesedin, Pazartesi gününden beri kayıp olarak aranan Gülbahar Top'a ait olduğu anlaşıldı. Ceset otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.