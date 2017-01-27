Çorum'da iş yeri kurşunlayan 19 kişi gözaltına aldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da son bir ay içerisinde işyeri ve otomobil kurşunlaması olaylarına karışan 19 kişi, polisin yaptığı operasyonlarla gözaltına alındı.

Çorum’da son bir ay içerisinde 18 işyeri ve 4 araç kurşunlama olayı yaşandı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda meydana gelen 22 ayrı kurşunla olayının ardından yaptığı çalışmalar sonucunda 19 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 11’i tutuklanırken, 8’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca olaylarla ilgili çeşitli çapta 8 tabanca, 13 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği açıklandı.

FOTOĞRAFLI