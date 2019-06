Çorum'da hortumun neden olduğu hasarın tespiti sürüyor

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde, fırtına ve oluşan hortumun verdiği hasarın tespiti için çalışmalar sürüyor. İlk belirlemelere göre, ekili tarım arazileri zarar gören köyde, hasar gören 25 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 büyükbaş ise telef oldu.

Laçin ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum, ilçeye bağlı Narlı köyünde ev ve ağırların çatılarını uçurdu. Şiddetli hortum, köyde çok sayıda ağacı da yerinden söktü. Bir traktörün kasasını ters çeviren hortum, köyde paniğe neden olurken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. Metrelerce genişlikte, kilometrelerce ilerleyerek önüne çıkan her şeyi yıkıp, geçen hortumun verdiği zarara ilişkin hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre, tarım alanları olmak üzere yerleşim yerlerini etkileyen hortum nedeniyle; çatıları da uçup hasar gören 25 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 büyükbaş ise telef oldu.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK'

Köy muhtarı Birol Temel, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ve 25 evde hasar oluştuğunu söyledi. Temel, "Dün akşam saatlerinde hortumu evlerimizi yıktı geçti, hasar büyüktür. 25 evimizde hasar var. Hasar tespit için kaymakamlıktan gelecekler. Bir hayvan telef oldu. Çok şükür başka can kaybımız yok. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Tarım arazilerinde zayiat çok. Hortumla birlikte dolu da etkiledi arazileri" dedi.

'HAYVANIM TELEF OLDU'

Şiddetli hortum nedeniyle büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirten köy sakini Kenan Türkmen, "Ben hayvanlarla arazideydim. Hemen eve geldim. Sonra evi böyle gördüm. Bir hayvanım telef oldu, biri de sakatlandı. İlk defa böyle bir şey gördük. Allah’tan gelene yapacak bir şey yok. Buna da şükür" diye konuştu.

'KENDİMİ İÇERİ ZOR ATTIM'

Ağırda hayvanlarına yem verirken hortuma yakalandığını anlatan Fatma Türkmen "Ahırdan çıktım eve girecektim afete yakalandım. Kendimi içeri zor attım. Bir hayvanımız telef oldu. Tuğlalar uçunca hayvanlar altında kaldı. Komşularla biz kurtardık" ifadesinde bulundu.

'AĞACA TUTUNDUM'

Köyde yaşayan Arif Sarıtaş, hortumunun aniden oluştuğunu ifade ederek “Evin önünde ustalar vardı. Yağmur başladı sonra fırtına başladı. Ben içeri giremedim. Ağaca tutundum. Kendimi öyle kurtarabildim. Evde çok büyük hasar var. Hayvanlara bir şey olmadı çok şükür" şeklinde konuştu.

'2 KİŞİNİN BAŞINA TUĞLA DÜŞTÜ'

Şehriban Sarıtaş, "Eşim 'hortum geliyor içeri gir' dedi. Ama çatıdan uçan tuğlalar nedeniyle içeri giremedik. Bir iki kişinin başına tuğla düştü. Kapıyı açamayınca içeri de giremedik. Yağmurun altında bekledik. Kapıyı açınca evi gördük" diyerek korku yaşadıklarını kaydetti.

Yöre sakini Necati Garip ise evinin çatısının uçtuğunu ve traktörün ise enkaz altında kaldığını ifade ederek, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.



