Çorum'da hırsızlık: 2 tutuklama

ÇORUM, () - ÇORUM'nda Hasan Kurtbaş'ın evinden tespih, saat, tek kırma tüfek, hançer ve kılıç çaldıkları iddiasıyla Y.A. ve A.A. tutuklandı.

Olay Çorum'un merkeze bağlı Karaca Köyü'nde meydana geldi. Hasan Kudrbaş'ın evinden 83 tespih, 8 saat, tek kırma tüfek, hançer ve kılıç çalındı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, av malzemeleri satışı yapan S.D.'nin iş yerine giden Y.A.'nın kılıç satışı yaptığı tespit edildi. Kimlikleribelirlenen şüpheliler Y.A. ve A.A.’ya ait eve yapılan baskında, çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan malzemeler ise Hasan Kurtbaş'a teslim edildi.