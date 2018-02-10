Çorum'da hırsızlığa 1 tutuklama

ÇORUM'da, inşaatlardan matkap, hızar ve hilti gibi aletleri çaldığı belirlenen ve 8 ayrı suçtan aranan Ömer Şahin ile çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen Altan A., polis tarafından gözaltına alındı.Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile ilgili 8 ayrı suçtan aranan 24 yaşındaki Ömer Şahin'i Gülabibey Mahallesi'nde gizlendiği evde gözaltına aldı. Bir süredir inşaatlardan hırsızlık yaptığı ve çaldığı malzemeleri Altan A'.ya sattığı iddia edilen Ömer Şahin'in gösterdiği yerlerde yapılan aramada, 19 matkap, kaynak makinesi, hilti, 9 spiral, 2 hızar makinesi, 2 taşlama, punta, dekupaj makineleri ile otomobil teybi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Ömer Şahin mahkemece tutuklanırken, Altan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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