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Çorum'da halk otobüsünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM'da halk otobüsünde çıkan kavgada, otobüs şoförü ile birlikte 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Çorum merkezde Akkent seferini...

Çorum'da halk otobüsünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM'da halk otobüsünde çıkan kavgada, otobüs şoförü ile birlikte 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Çorum merkezde Akkent seferini yapan Seyit Ahmet Bolat yönetimindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. İddialara göre şöförün yanına gelen yolculardan V.A. ile H.Ö., sürücünün yanındaki koltukta oturan bir başka halk otobüsünün şoförü Adem Dinç'e belirlenemeyen nedenle vurmaya başladı. Olaya müdahale eden bazı yolcular V.A. ile H.Ö.'yü otobüsten indirmeye çalıştı. Çıkan arbedede Seyit Ahmet Bolat bacağından, saldırıya uğrayan Adem Dinç ise kol ve göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralılar, yolcuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliler ise polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ederken bıçaklama ve arbede anı ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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