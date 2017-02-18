Çorum'da fuhuş operasyonu : 4 tutuklama

ÇORUM, () - ÇORUM’un İskilip İlçesi'nde 23 yaşındaki E.B. adlı kadınla zorla para karşılığı ilişkiye girdiği gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı. 12 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İddialara göre olay İskilip İlçesi'nde meydana geldi. S.Ş.’nin, E.B. adlı kadını zorla para karşılığı erkeklere pazarladığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu E.B.’nin bağ evlerinde, ormanlık alanlarda, araç içinde ilişkiye zorlandığı belirlendi. Polis, fuhuş olayı ile ilgili S.Ş., A.S., H.Y., ve K.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, gözaltına aılndı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişinin ise ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.