Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Çorum'da fuhuş operasyonu : 4 tutuklama

ÇORUM, () - ÇORUM’un İskilip İlçesi'nde 23 yaşındaki E.B. adlı kadınla zorla para karşılığı ilişkiye girdiği gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı. 12 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İddialara göre olay İskilip...

Çorum'da fuhuş operasyonu : 4 tutuklama

ÇORUM, () - ÇORUM’un İskilip İlçesi'nde 23 yaşındaki E.B. adlı kadınla zorla para karşılığı ilişkiye girdiği gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı. 12 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İddialara göre olay İskilip İlçesi'nde meydana geldi. S.Ş.’nin, E.B. adlı kadını zorla para karşılığı erkeklere pazarladığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu E.B.’nin bağ evlerinde, ormanlık alanlarda, araç içinde ilişkiye zorlandığı belirlendi. Polis, fuhuş olayı ile ilgili S.Ş., A.S., H.Y., ve K.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, gözaltına aılndı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişinin ise ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.