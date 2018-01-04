Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Çorum'da FETÖ şüphelisi 3 bin 167 şüpheli hakkında işlem yapıldı

ÇORUM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, il genelinde 3 bin 167 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yargılamaları sona eren 95 sanığa...

Çorum'da FETÖ şüphelisi 3 bin 167 şüpheli hakkında işlem yapıldı
ÇORUM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, il genelinde 3 bin 167 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yargılamaları sona eren 95 sanığa hapis cezası verildiğini açıkladı.
Çorum Adalet Sarayı'nda bugün basın toplantısı düzenleyen Başsavcı Ömer Faruk Yurdakul, yürütülen soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden öncesine ait FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini belirten Yurdakul, darbe girişimi ardından operasyonların hızlandığını ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar toplam 3 bin 167 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını kaydetti. İşlem yapılan şüphelilerden bin 311'i hakkında 953 iddianame ile kamu davası açıldığını ifade eden Yurdakul, şöyle dedi:
"Çorum'da faaliyet gösteren FETÖ/PDY  terör örgütünün yapılanmasının deşifre edilmesi, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin ve örgütsel durumlarının tespiti ve delillendirilmesi amacıyla hukuki süreç başlatılmış olup, yargılama faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi maksadıyla iddianamelerin büyük bölümünde tek şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır.  'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanan sanıklardan 95'ine çeşitli sürelerle hapis cezası verilmiş olup, 3 sanık hakkında da berat kararı verilmiştir. 267 sanık hakkında kamu davası açılmasına gerek olmadığının kesinleşmesi nedeniyle etakipsizlik kararı verilmiş olup, 392 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. Ayrıca 836 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,