Çorum'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ÇORUM, () - ÇORUM'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan çeşitli sendika ile derneklere üye olduğu belirtilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı materyallere el konuldu. Operasyonlarda 8 kişi, gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı belirtildi.