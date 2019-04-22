Çorum'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

ÇORUM merkezli 3 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün kent genelinde yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çorum, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu için Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; örgüt üyelerine dağıtılması yönünde notlar bulunan 25 bin 470 TL, 520 euro ve 1730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Terör örgütünün sözde il imamı olduğu tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, polisin şüphelilerin cep telefonları üzerinde yaptığı incelemelerde ise 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi. Ayrıca, örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından, yurt içindeki üyelerine para akışının da yabancı para transfer kanallarıyla yapıldığı tespit edildi.