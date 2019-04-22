Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Çorum'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

ÇORUM merkezli 3 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün...

Çorum'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
ÇORUM merkezli 3 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün kent genelinde yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çorum, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu için Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; örgüt üyelerine dağıtılması yönünde notlar bulunan 25 bin 470 TL, 520 euro ve 1730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Terör örgütünün sözde il imamı olduğu tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, polisin şüphelilerin cep telefonları üzerinde yaptığı incelemelerde ise 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi. Ayrıca, örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından, yurt içindeki üyelerine para akışının da yabancı para transfer kanallarıyla yapıldığı tespit edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328