Çorum'da FETÖ'den yargılanan 6 gazeteciden 1'ine tahliye

ÇORUM’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki yerel gazetenin yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 gazetecinin yargılanmasına başlandı. Tutuklu yargılanan sanıklardan 1'i adli kontrol kararıyla tahliye edilirken, diğerlerinin tahliye talepleri reddedildi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçen Ağustos ayında FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik operasyon yapılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeticiler Lokman E., Murat Ö., Burçin D., İdris O., Nadir Y. ve Musa A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarında hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan ve 10 aydır tutuklu bulunan sanıklar, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmalarda mahkeme başkanı, sanıklara suçlamaları okuduktan sonra savunmalara geçildi. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Sanıklardan Murat Ö.'nün adli kontrol kararıyla tahliyesine karar veren mahkemeye heyeti, diğer sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.