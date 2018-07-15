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Çorum'da cip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale Karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kırıkkale istikametine...

Çorum'da cip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
ÇORUM'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale Karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kırıkkale istikametine giden Salim Akkoyunlu yönetimindeki 06 AAK 211 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü ile cipte bulunan Gürcistan uyruklu Zhana Kokhreidze'nin yaralanırken, Necla Akkoyunlu ise hayatını kaybetti. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkoyunlu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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