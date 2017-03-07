Çorum'da ByLock kullandıkları öne sürülen 13 kişi adliyeye sevk edildi

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,()-ÇORUM'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında öğretmen, polis ve doktorların da bulunduğu 13 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddia edilen biri kadın 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan S.Y., T.A., T.Y., A.Y., N.Y., İ.Y., E.K., E.M.C., B.P., A.A., F.K., S.T. ve S.Y. adlı şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

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