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Çorum'da büfeden hırsızlık kamerada
ÇORUM’da bir büfeye giren kimliği belirsiz kişi, 13 bin liralık sigara ve 700 lira bozuk para çaldı. Hırsızın elindeki keserle iş yerinin camını kırmakta zorlandığı görülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Karakeçili...
GÜVENLİK 01.10.2019, 12:53
ÇORUM’da bir büfeye giren kimliği belirsiz kişi, 13 bin liralık sigara ve 700 lira bozuk para çaldı. Hırsızın elindeki keserle iş yerinin camını kırmakta zorlandığı görülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karakeçili Mahallesi'nde gece saatlerinde, kimliği belirsiz bir kişi, keserle Mevlüt K.'ye ait büfenin giriş kapısının camını kırıp, sürünerek içeri girdi. Kasaya yönelen şüpheli, yaklaşık 700 lira bozuk parayı sayıp cebine koydu. Depoya yönelen şüpheli, 13 bin lira değerindeki çeşitli marka sigaraları alarak büfeden çıkıp, kaçtı. Şüphelinin uzun uğraşlar sonucu kapının camını kırıp, girdiği iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mevlüt K., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark edip, polise başvurdu. Gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Karakeçili Mahallesi'nde gece saatlerinde, kimliği belirsiz bir kişi, keserle Mevlüt K.'ye ait büfenin giriş kapısının camını kırıp, sürünerek içeri girdi. Kasaya yönelen şüpheli, yaklaşık 700 lira bozuk parayı sayıp cebine koydu. Depoya yönelen şüpheli, 13 bin lira değerindeki çeşitli marka sigaraları alarak büfeden çıkıp, kaçtı. Şüphelinin uzun uğraşlar sonucu kapının camını kırıp, girdiği iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mevlüt K., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark edip, polise başvurdu. Gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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