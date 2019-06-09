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Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı

Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), () - ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 5 eve sıçradı. 6 ev kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı Hacıveli...

Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı

Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), () - ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 5 eve sıçradı. 6 ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Hacıveli köyündeki iki katlı ahşap evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki 5 ahşap eve sıçradı. Alevleri fark eden köylüler söndürmek için müdahalede bulunsa da başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, 6 ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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