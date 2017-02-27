Çorum'da 23 FETÖ abi ve ablası gözaltına alındı

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerince Sungurlu ve Alaca ilçelerinde belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde 'abla' oldukları belirtilen Z.Ö., G.B., A.D., D.K., D.Ö., G.S., S.S., Z.C., Z.K., G.Ç., Z.P., Ö.Ş., A.Y., G.Y., N.A., Z.D., Z.E., E.A., L.T. ile 'abi' konumundaki E.C., F.K, R.B. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Sungurlu Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerince Sungurlu ve Alaca ilçelerinde belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde 'abla' oldukları belirtilen Z.Ö., G.B., A.D., D.K., D.Ö., G.S., S.S., Z.C., Z.K., G.Ç., Z.P., Ö.Ş., A.Y., G.Y., N.A., Z.D., Z.E., E.A., L.T. ile 'abi' konumundaki E.C., F.K, R.B. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.