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Çorum'da 2 köy ile 2 konut karantinaya alındı
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- ÇORUM'da, bir mahallede 2 konut ile 2 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kargı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iki konut ile ile...
GÜVENLİK 04.04.2020, 19:15
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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- ÇORUM'da, bir mahallede 2 konut ile 2 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kargı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iki konut ile ile Uğurludağ ilçesine bağlı Eskiçeltek köyü ve Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda 14 gün süreyle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi. Karantina süresince yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.
Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar ve Kargı'nın Oğuz köyleri karantinaya alınmıştı.
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