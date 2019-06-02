Çorum'da, 2 ev yandı, alevler camiye sıçramadan söndürüldü

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum),() - ÇORUM’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında, 2 ev tamamen yandı. Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde meydana geldi. Mustafa Kilitçi’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Fevzi Kilitçi’ye ait eve sıçradı. İhbar üzerine yangına, Kargı Belediyesi'ne ait itfaiye ile Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz müdahale etti. Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında vatandaşlar korku yaşadı.

Alioğlu Köyü'nde 2 yıl öncede çıkan yangında 50 ev yanarak kül olmuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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