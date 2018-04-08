escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Çorum'da 1581 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, () - ÇORUM'un Alaca ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 1581 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Alaca ilçesine bağlı Küre köyü Karainlik mevkiinde yapılan operasyonda, yasadışı...

Çorum'da 1581 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, () - ÇORUM'un Alaca ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 1581 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından Alaca ilçesine bağlı Küre köyü Karainlik mevkiinde yapılan operasyonda, yasadışı Hint keneviri ekimi yaptıkları iddia edilen S.Ç. ve H.K. yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu traktörün arka yük kısmında Hint keneviri bitkilerini sulamak amacıyla kullandıkları boş pet şişeleri, gübre kalıntıları, çapa, kürek gibi bitki bakım malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin Küre köyünde kullandıkları ahırda yapılan aramada, fide yetiştirme kabı içerisinde yetiştirilen 804 kök, köydeki evlerinin bahçesinde dikili 36 kök ve Karainlik mevkiinde bulunan meşe ormanlarının arasına açtıkları tarlada dikili halde 741 kök olmak üzere toplam 1581 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından kenevirlere el konuldu. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314