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(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Çorum'da, 1,2 ton sahte içki ele geçirildi
ÇORUM'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1,2 ton sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi...
GÜVENLİK 19.12.2019, 13:11
ÇORUM'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1,2 ton sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Baskınlarda, 1,2 ton sahte içki ile 320 paket gümrük kaçağı sigara ve alkol yapımında kullanılan 50 mililitre kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.G, Y.K, M.P, S.A.K. ve E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Baskınlarda, 1,2 ton sahte içki ile 320 paket gümrük kaçağı sigara ve alkol yapımında kullanılan 50 mililitre kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.G, Y.K, M.P, S.A.K. ve E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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