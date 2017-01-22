Çorlu’da asayiş uygulaması: 5 gözaltı

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 200 polisin katıldığı asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, çok sayıda bıçak, sopa ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, dün gece kamuya açık alanlarda asayiş uygulaması yaptı. İlçe giriş ve çıkışlarında belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durularak arama yapıldı. Araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılarak hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe'nin yönettiği uygulamada aranan araçlarda bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda bıçak ve sopa ele geçirildi. Trafik ekiplerince 10 araca 10 bin 850 lira para cezası kesilirken, 3 araç trafikten men edildi. Araçların aranmasına narkotik köpeği 'Çapkın' da katıldı.

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