Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; babası ölen Gülgen'in sözleri ağlattı (2)

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 3'üncü duruşmasında cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mağdur ve müştekilerin katılma taliplerinin kabulü, baroların katılma talebinin reddi, geçen duruşma müzekkere yazılan teknik üniversitelere yeniden müzekkere yazılarak bilirkişilik vasıflarına haiz akademik personel listesinin gönderilmesinin istenilmesi, tanıkların mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasına yönelik taleplerin reddi, tanık Mümin Karasu için yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesi, müşteki Coşkun Yıldız'ın beyanında belirttiği 'hırsızlık' suçu açısından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddi, adli kontrol tedbirlerinin aynen devamı ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişilerce keşif yapılması talep edildi.

Mahkemeye heyeti, mütalaanın ardından kararını açıklamak için ara verdi.